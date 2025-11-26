Locales

Metsul pronostica “ola de calor” y en Uruguay llegará a los 40 °C: cuándo y dónde será

Montevideo Portal

El observatorio meteorológico Metsul emitió un comunicado en el que advierte sobre una ola de calor que afectará, sobre todo, al territorio argentino con máximas de hasta 43 °C.

El fenómeno, indica el texto, tendrá implicancias en Brasil, y algunos meteorólogos uruguayos también advierten que afectará al territorio nacional en las próximas horas.

“Será consecuencia de un sistema de baja presión térmica sobre el oeste y noroeste de Argentina, que favorece el flujo de aire caliente hacia el interior del continente desde el norte, elevando bruscamente la temperatura con una burbuja de calor en el interior del continente”, indica el texto.

En tanto, Nubel Cisneros coincidió con la advertencia de Metsul e indicó que en las próximas horas sobre el litoral y norte de Uruguay se esperan altas temperaturas que llegarán hasta los 41 °C en algunos departamentos.

“Podemos hablar de una ola de calor corta, sobre todo en esos departamentos del litoral del país”, añadió el experto en diálogo con Montevideo Portal y detalló que esto se dará entre el jueves y viernes.

Mario Bidegain, por su parte, indicó que se prevé “nivel de riesgo por calor de emergencia y alto peligro en gran parte centro y norte de Argentina, Paraguay, Uruguay y sur de Brasil”.

En tanto, el viernes se dará el ingreso de una masa de aire frío que provocará el descenso brusco de las temperaturas con posterior llegada de precipitaciones.

