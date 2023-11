Metsul compartió una imagen del ciclón extratropical: “Una de las más increíbles del año”

El observatorio meteorológico brasileño Metsul, que pronosticó la llegada de un ciclón extratropical al país, compartió en sus redes sociales una imagen satelital del “intenso” fenómeno natural que atravesó el sur de Brasil y el este y sur de Uruguay. “Una de las más increíbles del año en las latitudes medias de América del Sur”, consideró Metsul.

Según el observatorio brasileño, este ciclón extratropical “se trata de uno de los sistemas más intensos en latitudes medias este año, con una fuerza mucho más grande que durante los meses de invierno cuando entran masas de aire frío que en noviembre”.

TEMPO | Espetacular imagem de satélite do enorme e intenso ciclone extratropical sobre o Atlântico a Leste do Rio Grande do Sul e do Uruguai. Uma das mais incríveis imagens de satélite do ano nas latitudes médias da América do Sul. Saiba mais em https://t.co/CxmRgeSXA3. pic.twitter.com/tn9FmHbC3A