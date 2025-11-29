Metsul anunció “anomalías” y suba de temperaturas que afectarían a Uruguay: los detalles

Locales

Un marcado cambio de temperatura afectará primero al sur de Brasil y, en las horas siguientes, avanzará hacia Uruguay, según el análisis de Metsul Meteorologia. El organismo prevé una variación térmica significativa entre este sábado y el martes, con un breve alivio en algunas zonas y un nuevo ascenso fuerte de temperaturas al comienzo de la semana.

Metsul advirtió que “una gran mudanza de temperatura va a afectar varias regiones de Rio Grande do Sul”, fenómeno que ya comenzó a sentirse este sábado en áreas del oeste y centro del estado.

El pronóstico, basado en datos del modelo alemán Icon, destaca que las “anomalías de temperatura muestran cómo habrá un refresco en gran parte del sur de Brasil” entre este sábado y el lunes. Ese alivio llegará primero al sur gaúcho y luego cruzará la frontera hacia Uruguay, aunque de forma transitoria.

Para este domingo, el ingreso de aire más fresco y la inestabilidad producirán un descenso temporal en los valores máximos del sur de Brasil. Según Metsul, “con aire más ameno o menos caliente avanzando, la mayor parte de la mitad Sur gaúcha debe tener máximas en torno o por debajo de 25 °C. El calor alivia bastante también a lo largo de la frontera con Uruguay”.

Ese descenso inicial se proyecta hacia territorio uruguayo, especialmente en los departamentos del litoral sur y centro-sur, donde se esperan temperaturas más moderadas que en los últimos días.

Sin embargo, el organismo meteorológico advierte que el alivio será breve. En Rio Grande do Sul, “donde aún va a hacer mucho calor este domingo será en el extremo noroeste, medio y norte de Uruguay, con marcas de la tarde entre 35 °C y 37 °C y en forma aislada superiores”.

Esa masa de aire cálido será la que avance luego hacia Uruguay entre la noche del domingo y el lunes, impulsando nuevamente temperaturas elevadas.

Para lunes y martes, tanto el sur de Brasil como Uruguay enfrentarán un ascenso notorio de temperaturas, con máximas que podrían volver a situarse muy por encima de la media para esta época del año. Los mapas de anomalías del modelo Icon muestran valores que apuntan a calor intenso en el norte de Rio Grande do Sul, en el litoral uruguayo y en buena parte del interior del país.

