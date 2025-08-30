Metsul anticipa temperaturas de hasta 12 °C por encima de lo normal: ¿para cuándo?

Locales

Una corriente de chorro en niveles bajos (es decir, un canal de viento en la baja atmósfera) está próxima a activar el ingreso de aire muy cálido, lo que generará un marcado aumento de temperatura al cierre del mes, según anticipa el observatorio meteorológico MetSul.

Si bien el observatorio expresa que el mayor impacto lo recibirá el estado de Río Grande do Sul, Uruguay también verá un alza en las temperaturas entre domingo y lunes.

Este “río de aire” vendrá desde el norte de Brasil: los vientos explican por qué se dará un ascenso tan marcado de temperaturas, ya que funcionan como autopista de aire cálido.

El observatorio brasileño compartió un mapa de anomalías de temperaturas donde se ve a casi todo el país cubierto de un color rojo; esto implica temperaturas de entre 7 y 12 °C por encima de lo normal para la fecha.

Al comenzar setiembre, pues, Uruguay entrará en una burbuja de calor inusual para el invierno. El mayor impacto se lo llevarán las regiones del litoral y el centro-sur del país, donde las anomalías de calor serán más intensas.

