Metsul advierte por “masa de aire frío” y “heladas tardías” para vacaciones de setiembre

Montevideo Portal

El observatorio meteorológico Metsul publicó este domingo un aviso por “bajas temperaturas y heladas” para esta semana de vacaciones de setiembre, debidas al ingreso de una “masa de aire frío” para la zona sureña de Brasil, fronteriza con Uruguay.

“No es raro que aún haya frío a principios de la primavera. Normalmente, el inicio de la temporada de floración aún conserva características invernales, y las masas de aire frío llegan a Brasil, pero las olas de frío tienden a ser más cortas y menos intensas que durante el apogeo del invierno, entre junio y julio”, explica.

“Esta masa de aire frío, generalizada aunque poco intensa, comienza a entrar en Rio Grande do Sul este lunes. Al final del día, dominará gran parte del sur de Brasil y alcanzará la región centro-oeste”, agrega el aviso.

Según Metsul, esta masa fría “traerá una serie de mañanas frías desde el martes”, mientras que para las noches se prevén “temperaturas que alcanzarán los estándares de finales de setiembre hasta finales de esta semana”, pero “las tardes serán templadas o agradables”.

“En Rio Grande do Sul, se espera que la gran mayoría de los municipios presenten temperaturas mínimas de un solo dígito, por debajo de los 10°C, y en las zonas montañosas, las temperaturas desciendan por debajo de los 5°C”, señala el servicio.

Para la segunda mitad de la semana, el aire frío se intensificará sobre el Océano Atlántico, “lo que provocará varios días consecutivos de temperaturas mínimas bajas y tardes con temperaturas por debajo de lo normal para finales de setiembre”.

También se esperan “heladas tardías” el jueves en territorio uruguayo a causa de esta intensificación de la masa de aire frío.

