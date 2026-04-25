Metsul advierte por ciclón que traería vientos fuertes y temperaturas bajas: los detalles

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Un ciclón extratropical que se formará en el Atlántico Sur, frente a las costas de Argentina, impulsará en los próximos días una masa de aire frío que afectará a Uruguay con viento, descenso de temperatura y condiciones más propias del invierno, según advirtió la agencia meteorológica Metsul.

El fenómeno comenzará a desarrollarse entre el domingo y el lunes, con mayor impacto en la región entre el lunes y el miércoles, cuando se sentirá con más claridad el cambio de tiempo.

Uno de los efectos más notorios será el aumento del viento. Durante el ingreso del aire frío se prevén rachas que, en general, estarán entre 50 y 70 km/h, especialmente en zonas costeras del sur del país.

Sin embargo, en escenarios más intensos asociados a este tipo de sistemas, Metsul advierte que pueden registrarse ráfagas cercanas o incluso superiores a los 100 km/h en áreas del sur y este, como Montevideo, Canelones y Maldonado, sobre todo si el ciclón se intensifica más de lo previsto.

Además, el pasaje del sistema podría generar mar agitado y oleaje fuerte en la costa atlántica, lo que suma riesgos para actividades marítimas y en playas.

El ingreso de aire frío provocará una baja generalizada de las temperaturas en todo el país. Se espera que las mínimas caigan de forma notoria y que las sensaciones térmicas sean aún más bajas debido al viento. Este episodio podría marcar el primer evento con características invernales del año, con mañanas frías e incluso posibilidad de heladas en zonas del interior.

Antes del descenso térmico más marcado, el sistema puede generar lluvias y tormentas, principalmente en el norte y noreste del país, en departamentos como Artigas, Rivera, Salto o Cerro Largo.

Pese a la intensidad del sistema, los especialistas coinciden en que será un episodio de corta duración. Las condiciones más frías se concentrarán entre lunes y miércoles, con una recuperación gradual de la temperatura hacia el final de la semana.