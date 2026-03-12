Locales

Meteorólogos anuncian una nueva ola de calor: a dónde afectará y las máximas previstas

El meteorólogo José Serra anunció que desde este domingo 15 de marzo se registrará una ola de calor con máximas de 34 °C. El fenómeno climático se desarrollará en la región oeste del país, con “tres días consecutivos por encima de las medias”.

En diálogo con Montevideo Portal, Serra precisó que los departamentos afectados serán Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, Florida, Flores y San José.

La ola de calor tendrá que ver con temperaturas por “encima de los umbrales esperados”. En ese sentido, se dará la afectación de un sistema de alta presión que comenzará a desplazarse hacia el este y noreste del país.

“Por circulación ciclónica vamos a tener desde el sábado a la noche viento componente norte y noreste. Eso va a producir una alta significativa en las temperaturas”, precisó el meteorólogo.

En tanto, en Montevideo se registrarán máximas de 30 °C y mínimas de 20 °C. Esta situación se extenderá hasta el próximo martes.

Por otro lado, Nubel Cisneros indicó que, después de las lluvias previstas para estos días, sobre el viernes retornará el calor al territorio nacional a través de una ola de calor estimada para varios días.

“Está previsto que asciendan las temperaturas a partir del próximo viernes”, añadió el experto en diálogo con Montevideo Portal. Cisneros indicó que se configurará una ola de calor porque las altas sensaciones térmicas se esperan por, al menos, cuatro días seguidos.

Con respecto a las máximas esperadas, el meteorólogo precisó que el área metropolitana se ubicará en 32 °C, mientras que en el norte y litoral se llegará a los 38 °C.

“Vuelve el calor con 40 °C, porque en la zona norte no se descarta este tipo de máximas”, indicó Cisneros.