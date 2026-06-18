Meteorólogo revela si habrá veranillo de San Juan y qué llegará en la semana

Montevideo Portal

El meteorólogo José Serra sostuvo que “no habrá que esperar para el 21” para la llegada del invierno.

Si bien ese día está marcado por el solsticio, el experto indicó a Montevideo Portal que una extensa masa de aire frío afectará a Uruguay desde el viernes hasta el sábado. Pese a esto, negó que las temperaturas configuren una ola de frío porque las temperaturas estarán dentro del rango esperado para la estación del año.

Serra dijo a Montevideo Portal que desde el viernes y hasta el sábado 27, la media en todo el país será de 11 ºC. Las mínimas, en tanto, rondarán entre los 3 ºC y los 7 ºC.

“En campaña, obviamente, las mínimas serán más bajas, pero no habrá ola de frío”, sostuvo.

El fenómeno, entonces, provoca que el llamado veranillo de San Juan no venga este año. Si bien el tiempo estará estable, las temperaturas serán a la baja, por lo que el calor “no estará ni cerca” del país.

“Podríamos decir que el veranillo de San Juan nos pasa de largo”, concluyó.