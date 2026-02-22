Meteorólogo pronosticó “tormentas severas” y hasta 60 milímetros de lluvia: hasta cuándo

Locales

El meteorólogo José Serra advirtió que en las próximas 72 horas se configurará un escenario de inestabilidad marcado, con tormentas que podrían alcanzar intensidad severa entre el lunes y el miércoles.

En su informe, señaló que actualmente un sistema de alta presión cubre el país, pero que hacia la tarde del lunes se aproximará un frente frío con trayectoria desde el suroeste hacia el noreste.

Durante su desplazamiento se desarrollarán tormentas de variada intensidad, algunas severas. Estas podrían venir acompañadas de lluvias copiosas y abundantes en cortos períodos, rachas de viento fuerte en zonas de tormenta, intensa actividad eléctrica y ocasional granizo.

Serra estimó acumulados de precipitaciones entre 20 y 60 milímetros en el período comprendido entre lunes y miércoles. En cuanto a las temperaturas, prevé máximas promedio en el entorno de los 29°C y mínimas de 16 a 17°C.

De acuerdo al pronóstico, a partir del jueves mejorarán las condiciones atmosféricas en todo el territorio, lo que el meteorólogo consideró “un nuevo alivio para el agro”.