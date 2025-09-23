Meteorólogo dijo cuándo suben las temperaturas, pero será por pocos días

Montevideo Portal
Luego de un fin de semana donde se presentaron lluvias y bajas temperaturas, el meteorólogo Nubel Cisneros aseguró que durante esta semana la temperatura ascenderá.
Cisneros aseguró que, a partir de la jornada del próximo miércoles, “las temperaturas volverán a ascender de forma gradual en todo el territorio, con buena presencia de sol”, situación que se “mantendrá hasta el viernes”.
Además, habrá “un fin de semana donde desmejoran las temperaturas y, a partir del sábado, habrá presencia de tormentas y lluvias. Un frente frío entrará y, por ahora, la tendencia es que la inestabilidad también se mantenga el domingo”.
Las condiciones “mejorarán recién a partir del próximo lunes; cuando habrá un leve descenso de temperaturas”, sentenció.
