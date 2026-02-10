Meteorólogo dijo cómo estará el feriado de Carnaval con fenómeno que “comienza a gestarse”

Montevideo Portal
El meteorólogo Nubel Cisneros se refirió a las lluvias que se prevén dentro de las próximas horas debido a un frente frío que llegará a Uruguay. Si bien, según dijo en su participación diaria en Subrayado (Canal 10), las precipitaciones se darán en todo el país, luego llegará una nueva ola de calor.
“Feriado de Carnaval: próximo lunes y martes libre de lluvias y con mucho calor; una nueva ola de calor comienza a gestarse en todo el país”, adelantó, y sostuvo que a partir del viernes las temperaturas máximas llegarán a los 42 °C en el norte y a los 35 °C en la zona costera. En el resto del país, se ubicarán en 39 ºC.
La lluvia prevista, según Cisneros, se dará el jueves con acumulados de mayor relevancia en el norte, pero al sur del río Negro es baja la probabilidad.
