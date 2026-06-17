Meteorólogo anuncia una “perturbación” en Uruguay con lluvias que “pueden ser complicadas”

Montevideo Portal

El meteorólogo José Serra se refirió a la evolución del tiempo en las próximas horas, que seguirán con temperaturas de 14 ºC de máxima y alrededor de 6 ºC de mínima en todo el país.

Sin embargo, lo más llamativo según el experto es la llegada de una perturbación atmosférica que tendrá lugar desde el jueves en la noche, de acuerdo con los dichos de Serra en diálogo con Montevideo Portal.

En este sentido, subrayó que las precipitaciones se darán en todo el país a partir de la noche del jueves. “Las precipitaciones pueden ser complicadas en algunos períodos”, indicó Serra.

El mal tiempo emprenderá retirada a partir del viernes a mediodía, dijo el meteorólogo y sostuvo que a partir de ese momento se espera que el tiempo vuelva a estar estable.