Meteorólogo anuncia un nuevo fin de semana con “muy buena lluvia”: los detalles

El meteorólogo Guillermo Ramis anunció que, al igual que el pasado domingo 5, el próximo fin de semana volverá a ser lluvioso.
Según indicó en Informativo Sarandí, el sábado habrá lluvias al atardecer y por la noche en Montevideo.
El domingo, en tanto, habrá lluvias “en la mañana temprano” debido a “una depresión frontal con una rama fría”, aunque la situación luego mejorará en el correr del día.
“El próximo domingo habría muy buena lluvia al sur del río Negro, con tormenta fuerte y lluvia intensa”, sostuvo en radio Sarandí.
La situación pasará “bastante rápido”, sumó. “Si bien hay lluvia en todo el territorio, no complicaría demasiado”.
El experto indicó que la baja de la temperatura registrada este lunes es consecuencia del pasaje de un frente frío y la lluvia del domingo, lo que provocó la caída de hasta 7 °C.
Por su parte, la semana transcurrirá con días soleados y nubosos, y temperaturas que oscilarán entre los 8 °C de mínima el día martes y los 27 °C de máxima esperados para el viernes.
