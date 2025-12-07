Meteorólogo anuncia lluvioso e inestable arranque de semana: ¿hasta cuándo?

Locales

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que el domingo dejará condiciones calurosas, húmedas e inestables que servirán como antesala de un cambio más marcado en el inicio de la semana. La mañana se presenta templada y con cielo parcialmente nublado, mientras que la tarde continuará con sensaciones térmicas elevadas y un aumento sostenido de la nubosidad.

Según su pronóstico, el lunes comenzará templado y húmedo, con cielo nublado e inestabilidad avanzando desde el norte del país. Durante la tarde persistirá el calor, pero el incremento de nubosidad dará lugar a tormentas y lluvias aisladas, especialmente en departamentos del litoral y zonas del centro.

Para el martes, según consignó Subrayado, Cisneros prevé una mañana muy húmeda e inestable, con abundante nubosidad que favorecerá nuevas tormentas y precipitaciones dispersas. La tarde mantendrá ese escenario con lluvias y lloviznas, aunque se proyecta una mejora parcial hacia la noche en áreas del suroeste, acompañada por un descenso de temperatura.

Las temperaturas del domingo muestran máximas de 40° en el norte, 38° en el sur y 31° en la zona metropolitana, mientras que el lunes conservará valores altos antes del descenso previsto para el martes. El arranque de la semana, sostuvo Cisneros, estará dominado por humedad, nubosidad y condiciones inestables que se extenderán en buena parte del territorio nacional.

