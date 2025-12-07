Meteorólogo anuncia lluvioso e inestable arranque de semana: ¿hasta cuándo?

Montevideo Portal
El meteorólogo Nubel Cisneros anticipó que el domingo dejará condiciones calurosas, húmedas e inestables que servirán como antesala de un cambio más marcado en el inicio de la semana. La mañana se presenta templada y con cielo parcialmente nublado, mientras que la tarde continuará con sensaciones térmicas elevadas y un aumento sostenido de la nubosidad.
Según su pronóstico, el lunes comenzará templado y húmedo, con cielo nublado e inestabilidad avanzando desde el norte del país. Durante la tarde persistirá el calor, pero el incremento de nubosidad dará lugar a tormentas y lluvias aisladas, especialmente en departamentos del litoral y zonas del centro.
Para el martes, según consignó Subrayado, Cisneros prevé una mañana muy húmeda e inestable, con abundante nubosidad que favorecerá nuevas tormentas y precipitaciones dispersas. La tarde mantendrá ese escenario con lluvias y lloviznas, aunque se proyecta una mejora parcial hacia la noche en áreas del suroeste, acompañada por un descenso de temperatura.
Las temperaturas del domingo muestran máximas de 40° en el norte, 38° en el sur y 31° en la zona metropolitana, mientras que el lunes conservará valores altos antes del descenso previsto para el martes. El arranque de la semana, sostuvo Cisneros, estará dominado por humedad, nubosidad y condiciones inestables que se extenderán en buena parte del territorio nacional.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]