Meteorólogo anuncia frente frío con lluvia y poco calor por días: cuándo y dónde será

El meteorólogo Mario Bidegain anunció la llegada de un frente frío a Uruguay que provocará un descenso pronunciado de las temperaturas en comparación con los más de 30 °C que se han vivido en algunas zonas del país.

Precisamente, en diálogo con Montevideo Portal, el experto precisó que “hasta el 20 de febrero” se esperan días frescos. “No diría que hará frío, pero estarán los días más frescos”, sostuvo.

En este sentido, indicó que el fenómeno comenzará a desarrollarse a partir del miércoles, por lo que “hoy y mañana serán los días más cálidos de las próximas dos semanas”. Así, a partir del jueves, las máximas esperadas para los próximos 15 días serán de entre 23 °C y 25 °C.

“El domingo 15 llegaría a 28 o 29 °C, pero el lunes 16 vuelve a caer a 26 o 27 °C”, añadió. A partir de ese día, además, se esperan lluvias “más abundantes en el litoral oeste”.

