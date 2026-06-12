Meteorólogo advierte por lo que viene: frente frío, posibles lluvias y, después, heladas

Montevideo Portal

El meteorólogo José Serra realizó su pronóstico para el fin de semana, donde la noche del viernes seguirá fría y con niebla.

Para el sábado, según indicó Serra, el amanecer será con nieblas y neblinas, que luego se despejarán, y una tarde soleada, aunque sobre la noche habrá nubes, lo dará lugar “al avance de un frente frío”, según dijo a Montevideo Portal. Las mínimas previstas serán de 6° C y las máximas de 14°C.

“Este frente frío va cambiar las condiciones atmosféricas hacia el día domingo y va a provocar algunas precipitaciones”, sostuvo Serra.

En la mañana del domingo, pueden darse lluvias, aunque se prevé un mediodía soleado con tiempo estable, con temperaturas de entre 6° C y 13° C en el correr de la jornada.

En tanto, a partir del lunes, se esperan varios días con sol y temperaturas promedio de hasta 13°C, aunque con mínimas que podrán estar en -2°C. Según indicó, tanto lunes, como martes y miércoles, puede haber heladas.