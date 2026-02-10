Locales

Meteorólogo adelanta cuánto lloverá y hay un día que será el peor: cuándo y dónde se dará

Montevideo Portal

A partir de las próximas horas, lentamente, ingresará a Uruguay un frente frío que provocará lluvias y tormentas en todo el país. El fenómeno traerá, además y como había adelantado el meteorólogo Mario Bidegain, un descenso de la temperatura que se sostendrá hasta el fin de semana.

Luego, a partir del lunes, las temperaturas cálidas del sábado y domingo retornarán a los 25 °C de máxima en todo el país. Bidegain, en diálogo con Montevideo Portal, indicó que los valores de lluvias rondarán entre los 45 y 100 milímetros.

En este sentido, mencionó que los departamentos del centro y litoral oeste del país son los que se verán más afectados. Esto implica que los departamentos de Flores, Durazno, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Salto sean los más perjudicados.

El frente frío tendrá un desplazamiento lento; por eso, habrá más de cinco días con inestabilidad y temperaturas a la baja. Sin embargo, la jornada del domingo es la que muestran los modelos como la más lluviosa, producto de que, durante esas horas, hará calor y se esperan tormentas fuertes como víspera de un descenso de la temperatura.

