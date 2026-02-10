Meteorólogo adelanta cuánto lloverá y hay un día que será el peor: cuándo y dónde se dará

Montevideo Portal
A partir de las próximas horas, lentamente, ingresará a Uruguay un frente frío que provocará lluvias y tormentas en todo el país. El fenómeno traerá, además y como había adelantado el meteorólogo Mario Bidegain, un descenso de la temperatura que se sostendrá hasta el fin de semana.
Luego, a partir del lunes, las temperaturas cálidas del sábado y domingo retornarán a los 25 °C de máxima en todo el país. Bidegain, en diálogo con Montevideo Portal, indicó que los valores de lluvias rondarán entre los 45 y 100 milímetros.
En este sentido, mencionó que los departamentos del centro y litoral oeste del país son los que se verán más afectados. Esto implica que los departamentos de Flores, Durazno, Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú y Salto sean los más perjudicados.
El frente frío tendrá un desplazamiento lento; por eso, habrá más de cinco días con inestabilidad y temperaturas a la baja. Sin embargo, la jornada del domingo es la que muestran los modelos como la más lluviosa, producto de que, durante esas horas, hará calor y se esperan tormentas fuertes como víspera de un descenso de la temperatura.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]