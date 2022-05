Meteorólogo Serra: núcleo del ciclón extratropical anunciado no tocará tierra uruguaya

Locales

El Instituto Nacional de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial el pasado viernes por “vientos muy fuertes, intensas lluvias, bajas sensaciones térmicas y fuerte oleaje”, principalmente en la zona este y sur del país.

Meteorología advirtió en ese entonces que los modelos numéricos de predicción están proyectando hacia el martes 17 de mayo la formación de un “ciclón extratropical”, que, en este caso, “tendrá un comportamiento atípico para nuestras latitudes, migrando a un ciclón subtropical”.

“Las alertas meteorológicas que iniciarán el lunes 16 continuarán hasta el miércoles 18. Irán incrementando su nivel hacia el martes 17, decreciendo durante el miércoles 18, cuando se espera comiencen a mejorar las condiciones al alejarse el ciclón de nuestras costas”, se expresó en un comunicado. Asimismo, señalaron que se espera a partir del lunes “una desmejora en las condiciones del tiempo, asociado a una depresión atmosférica”.

“El viento continuará incrementando, alcanzando su máximo entre la mañana y tarde. Se prevé para la zona centro, sur y noreste rachas de entre 80-100 km/h, mientras que para el este podrían oscilar entre los 100-130 km/h (principalmente en la costa) con olas entre cuatro y seis metros siendo superiores en el interior del océano, próximo al departamento de Rocha”, marcó el comunicado.

Montevideo Portal dialogó con el meteorólogo José Serra sobre este tema, quien aseguró que hay interpretaciones equivocadas sobre el fenómeno que ocurrirá. Para el experto, estamos ante una depresión atmosférica cuya génesis está nucleada en el Océano Atlántico y aclaró que el ciclón “ocurrirá sobre el océano y no sobre nuestro país”. “La gente piensa que es sobre nuestro territorio y eso no es así”, explicó.

“La trayectoria que va a tener no es habitual. Generalmente estas depresiones atmosféricas o este ciclón extratropical se dirigen rápidamente hacia el este y sureste del país, alejándose. En este caso, se genera a unos 200/300 kilómetros de la costa argentina, recala y se acerca a las costas del este y sureste del país sobre el agua y recorre toda la costa del estado de Rio Grande Do Sul y Santa Catalina. Las ciudades que van a estar más afectadas serían Rocha y Punta del Este. Luego, pasaría a Río Grande, Pelotas y Porto Alegre, sobre todo”, añadió, y detalló que estas ciudades serán “muy afectadas” porque son las más cercanas al eje del ciclón.

“Va a haber ciclón extratropical sobre el Océano Atlántico y no sobre nuestro país. No va a llegar a tierra, nosotros vamos a tener tormentas. Tendremos una actividad convectiva en áreas donde las células de tormentas van a ser variadas que conllevan a vientos fuertes, lluvias copiosas a abundantes, probabilidad de granizo, todo lo que sucede en una tormenta. Nos va a afectar la parte exterior del ciclón, ese viento de costado nos va a afectar, pero no se genera sobre nuestro país y no va a ingresar al territorio. Es el efecto colateral el cual nos va a dar vientos y lluvias. El núcleo no pasa por el territorio, sino que lo hará por el mar”, añadió.

En concreto, Serra aseguró que el centro del fenómeno pasará sobre el mar y las ciudades costeras recibirán el efecto colateral del ciclón extratropical por la “circulación ciclónica”. Sin embargo, la región centro y norte del país continuará con el déficit hídrico con el que viene desde el verano porque esas regiones continuarán sin precipitaciones. “No van a verse afectados y continúan con el incremento del déficit hídrico. Las condiciones críticas en la región norte van a seguir”, dijo.

La presencia de este fenómeno dará cielos cubiertos, vientos muy fuertes a fuertes (oscilarán entre una media de 50 km/h, con rachas de hasta 120 km/h y vientos sostenidos de 70-80 km/h. Precipitaciones copiosas y abundantes, pero todo en zonas costeras.

“Esta situación, que comienza a impactar desde este lunes, se va a mantener hasta el martes a la noche. El miércoles comienza a mejorar significativamente la situación atmosférica. La peor parte va a ser entre lunes de noche, madrugada del martes y hasta la tarde del mismo día, pero sobre todo en la madrugada del martes. Luego, el eje de la depresión comienza a desplazarse”, indicó.

Finalmente, una vez que pase el ciclón extratropical, Serra informó que ingresará al territorio una masa de aire estable y muy fría, de origen polar, que va a dar “muy bajas sensaciones térmicas”. Las temperaturas oscilarán entre 14 grados de máxima y mínimas de 5-6 grados, es decir, bajas sensaciones térmicas.

“La tendencia es que tengamos, a partir del miércoles, cielos algo nubosos, períodos de claro, muy frío, pero sin precipitaciones. La temperatura media estacional es de 17,8 grados, ya entramos en un período invernal”, concluyó.

