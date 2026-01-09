Metediera: “Hay barrios donde si alguien circula con casco, le roban la moto”

Locales

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, repasó las mayores preocupaciones del tránsito en Uruguay, cómo abordar a personas requeridas, y las dificultades de los inspectores de tránsito a la hora de fiscalizar.

En diálogo con Quién es quién, el jerarca reconoció que la prioridad del organismo tiene que ver con buscar a quienes realizan picadas, ruidos molestos, quienes circulan sin chapa ni matrícula y quienes no usan casco ni chaleco.

En ese sentido, el exintendente de Canelones contó los recaudos que los inspectores deben tener, entre ellos evitar algunos barrios que “se complican”, a lo largo y ancho del país. Para ilustrar ese ejemplo, Metediera dijo que “hay barrios en los que si alguien circula con casco, la gente sabe que no es de ahí y le roban la moto”.

El exdirector de la comuna canaria indicó que las zonas más complejas del país son Maldonado, Montevideo y Canelones, y es una de las razones por las que trabaja con los exintendentes salientes para paliar las dificultades.

“Hay necesidad de ordenar la casa, que está muy desordenada. Siempre es necesario más fiscalización”, sostuvo el jerarca. Uno de los problemas que enfrenta hoy en día la Unasev tiene que ver con “la identificación de la persona con el vehículo”, debido a que muchos circulan sin placa. En ese sentido, Metediera recordó que el 40% de las rapiñas se cometen en moto, así como también el 25% de homicidios.