MetSul señaló que El Niño ganará fuerza y podría tener más efecto en Uruguay: los detalles

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El fenómeno de El Niño, que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) declaró formalmente instalado el 11 de junio, va a ganar fuerza de manera significativa durante el invierno del hemisferio sur, según un análisis del servicio meteorológico MetSul.

El proceso responde a una nueva onda Kelvin que se está formando en el Pacífico ecuatorial y que trasladará volúmenes de calor desde las profundidades hacia el Pacífico central y oriental, en un contexto en el que ya existe una reserva extraordinaria de agua más caliente de lo habitual bajo la superficie.

El fenómeno suele estar asociado, en el sur de Brasil, Uruguay y el litoral argentino, a un aumento de las precipitaciones y a una mayor frecuencia de eventos extremos como temporales de viento, granizo y tornados, junto con temperaturas por encima del promedio.

Según el análisis meteorológico, el período de mayor riesgo para esta franja de Sudamérica se concentrará en el segundo semestre del año, particularmente entre fin de invierno y primavera, y se extenderá hacia el otoño de 2027. Las dos mayores inundaciones de la historia reciente en el sur de Brasil, las de 1941 y 2024, no se produjeron durante el primer año de un episodio de El Niño sino en el otoño siguiente, lo que en este ciclo equivaldría a 2027.

De todos modos, los especialistas remarcan que cada episodio de El Niño tiene su propia dinámica y que una mayor intensidad del fenómeno no implica necesariamente una repetición de los desastres más severos del pasado.

No existe una relación lineal entre la fuerza de El Niño y la magnitud de un evento extremo puntual en una región determinada, ya que las inundaciones y temporales de gran escala dependen de la combinación de múltiples factores atmosféricos que solo pueden evaluarse con mayor precisión a través de pronósticos de corto plazo.