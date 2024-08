MetSul alertó por “ciclón” que traerá vientos fuertes y “posibles daños” este jueves

El observatorio meteorológico brasileño MetSul alertó por una “zona de baja presión atmosférica” que “comienza a profundizarse frente a las costas de la provincia de Buenos Aires”. Esto “dará lugar a un ciclón extratropical que tiende a desplazarse hacia el norte y noreste con impacto en Uruguay y Rio Grande do Sul”, publicó en su sitio web.

En la capital argentina “ya se está formando”, un proceso conocido como “ciclogénesis”. “Tiende a intensificarse en las próximas horas”, avisó el organismo. De todas formas, en el vecino país ya se reportaron algunos daños a raíz de los fuertes vientos.

URGENTE?? | Reportes de daños en #Necochea , Bs As, por ráfagas +70 km/h asociadas a un sistema de baja presión. Jueves, el día más ventoso y lluvioso para gran parte de la provincia. En la costa, alerta naranja. ??ALERTAS @SMN_Argentina . https://t.co/jptqLml17p pic.twitter.com/WWzjnCprsH

“A lo largo de este jueves, el centro del ciclón extratropical migrará hacia el Norte y estará en la desembocadura del Río de la Plata, entre la provincia argentina de Buenos Aires y el sur de Uruguay, instalándose cerca de la costa de la capital uruguaya. y el departamento de Maldonado”, detalló MetSul.

Según indicó, el viento “aumentará mucho” este jueves 8 de agosto. “Puede soplar con rachas muy intensas” e incluso generar “posibles daños”, puntualizó.

Los departamentos más afectados deberían ser los del sur del país y más cercanos al Río de la Plata: Colonia, San José, Montevideo, Canelones y Maldonado.

“Hay una gran discrepancia en los datos sobre la intensidad del viento en el sur de Uruguay, pero nuestra mejor estimación es que debería estar entre 70 y 90 km/h, pero con algunos puntos de la costa alcanzando marcas cercanas o superiores a los 100 km/h, lo que conlleva un alto potencial de daños en tejados, caída de árboles y postes, así como cortes de energía”, alertó el observatorio brasileño.

Ya a partir del viernes el centro del sistema de baja presión continuará hacia el norte, entrando al territorio de Brasil.

?? AVISO DE VENTO | Ciclone, que não é intenso, trará rajadas de vento no ingresso de massa de ar frio. Impacto maior do sistema será no Uruguai, onde o @MeteorologiaUy já emitiu alerta de vento forte a muito forte persistente. Saiba mais: https://t.co/iPXe6gSs9O pic.twitter.com/i2MLpVFSho