MetSul advierte que en Uruguay habrá “vendavales” por ciclón extratropical: cuándo y dónde

El observatorio meteorológico MetSul anunció que la región tendrá fenómenos climáticos y especificó que serán tanto para Brasil y también tendrán incidencias en Uruguay.

La masa de aire caliente que provocó temperaturas altas “comienza a desestabilizarse a principios de esta semana, con lluvias y tormentas aisladas”.

Con respecto a Uruguay, MetSul indicó que “un área de baja presión se profundizará en el Río de la Plata y en el este de Uruguay, trayendo fuertes ráfagas de viento”. Precisamente, el organismo prevé que el viento sea en el litoral uruguayo.

“Todas las áreas de baja presión son de naturaleza ciclónica debido a su rotación en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur, pero no todas las áreas de baja presión son ciclones extratropicales, un sistema que requiere una mayor organización, estructura desde niveles altos a bajos de la atmósfera y también una menor presión atmosférica en su centro”, explica otro comunicado del observatorio.

En este sentido, el área de baja presión asociada a un ciclón extratropical “podría causar vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora en el este de Uruguay”.

