MetSul advierte por río atmosférico que llegará a Uruguay en horas: qué es y cuándo será

El observatorio meteorológico brasileño MetSul emitió un comunicado en el que advierte por la llegada de un río atmosférico a la región en las próximas horas. Precisamente, según el aviso, el fenómeno se dará, sobre todo, a partir del jueves, cuando se registren las primeras lluvias y tormentas.

“El fenómeno se origina en la selva amazónica, que actúa como una vasta fábrica de vapor de agua. La evapotranspiración de los árboles y la humedad del suelo liberan diariamente grandes volúmenes de agua a la atmósfera. Además, la humedad transportada desde el océano Atlántico hasta la región ecuatorial por los fuertes vientos de gran altitud contribuye a este efecto”, indica el comunicado del organismo.

Con respecto a Uruguay, se espera que el río atmosférico tenga especial implicancia en los departamentos fronterizos con el estado brasileño de Río Grande del Sur. De hecho, en regiones como la de Cerro Largo, las tormentas ya se empezaron a desarrollar.

Si bien los efectos pueden continuar durante el viernes, es de esperar que sean más leves. El fenómeno, que llega junto a un frente frío, provocará tormentas y lluvias localmente intensas.

“Estos flujos organizados forman los llamados canales de humedad, conocidos popularmente como ríos atmosféricos. Son franjas alargadas de aire altamente húmedo que actúan como corredores invisibles que transportan enormes volúmenes de vapor de agua. Los ríos atmosféricos son un fenómeno reconocido en diversas partes del mundo y pueden extenderse miles de kilómetros”, indica el comunicado de MetSul sobre el final.

