Messi, arrepentido de no haber estudiado inglés: “Decís ‘qué boludo, cómo perdí tiempo’”

Curiosidades

En una faceta poco común, Lionel Messi habló en una entrevista sobre la importancia de la formación educativa y reveló que carga con un arrepentimiento que hoy intenta transmitir como lección de vida a sus hijos.

Durante una reciente entrevista con el futbolista Nahuel Guzmán —quien fuera su compañero en el seleccionado argentino—, el actual jugador del Inter Miami no tuvo reparos en calificar como una “pérdida de tiempo” el no haber priorizado el aprendizaje del idioma inglés durante su juventud.

Messi explicó que, debido a su estatus de figura mundial, frecuentemente se encuentra en situaciones sociales con personalidades de diversos ámbitos donde el idioma es una barrera insalvable.

“Yo me arrepiento de muchísimas cosas y se lo digo a mis hijos: tener una buena educación, estudiar, estar preparado y de no haber aprendido inglés de chico. He tenido tiempo de haber estudiado, aunque sea inglés, y no lo hice. Y me arrepiento un montón”, dijo.

“Porque viví situaciones de estar con personalidades increíbles para poder hablar, tener una charla y te sentís un ignorante. Decís: ‘qué boludo, cómo perdí el tiempo’”, agregó.

Lionel Messi destacó la importancia de la educación y contó que a sus hijos los incentiva a "estudiar y estar preparados".https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/uO9vdpJlvi — Corta (@somoscorta) February 24, 2026

