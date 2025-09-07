Mes de la Diversidad: Intendencia de Montevideo pintó de colores las letras del Kibón

Locales

La Intendencia de Montevideo pintó el cartel ubicado en el Kibón en la rambla de Pocitos en el marco del Mes de la Diversidad. Según remarcó en su canal oficial, el hecho se dio para “reivindicar las diversidades y simbolizar el compromiso de la IM con los derechos de las personas LGBTI+”.

La tradicional intervención, que se celebró por décimo año consecutivo, tuvo la participación de la directora del Departamento de Desarrollo Social, Graciela Villar, la directora de Derechos Humanos, Antonella Torelli, y el director de la Secretaría de Diversidad, Andrés Scagliola.

“Una década después, seguimos reafirmando ese compromiso a través de una acción simbólica, pero potente”, afirmó este último. “Desde 2008, la Intendencia de Montevideo consagra setiembre como el Mes de la Diversidad. Es un mes de celebración de nuestras identidades, pero también de reivindicación y de reflexión sobre cómo avanzamos hacia adelante”, acotó.

En tal sentido, la IM publicó su grilla de eventos que se desarrollarán a lo largo de todo el mes en la capital. Esta se puede consultar en este enlace.

