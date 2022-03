Mercosur defendió a Paraguay del rival menos pensado: una cantante de rap californiana

Internacionales

Montevideo Portal

La cantante de rap Doja Cat estuvo en el Lollapalooza, en Argentina, el pasado fin de semana. Luego de tocar allí, la artista debía ir a Paraguay para el Festival Asunciónico. Sin embargo, el plan dio un giro inesperado.

Debido a unas potentes tormentas que azotaron al país, el show debió ser suspendido. A pesar de la inclemencia, algunos fanáticos acudieron al hotel donde se hospedaba en busca de la oportunidad de verla, sacarse fotos con ella y demás, pero la cantante no les dio la chance.

Según consignó el portal Indie Hoy, los admiradores acusaron a Doja Cat de no querer recibirlos y de abandonar el país sin despedirse.

La rapera dio su versión de la historia. “Hubo una tormenta en Paraguay y el show se canceló. Cuando salí del hotel a la mañana siguiente, no había nadie en la puerta del hotel esperando por mí”, escribió en Twitter. Los fans reaccionaron negativamente y, ante la controversia, la cantante fue tajante: “Esta mierda no es para mí, así que me retiro. Cuídense todos”, sentenció, luego de borrar sus tuits iniciales.

En respuesta a la polémica, el Mercado Común del Sur (Mercosur), organización que Paraguay integra y de la que ostenta la presidencia pro témpore, tuiteó en defensa del país. “Doja Cat hablando mal de un país del Mercosur”, acompañado de varios emojis de banderas rojas en referencia a un popular meme de esa red social, donde se utilizan para denotar comportamientos violentos o tóxicos.

Luego de este tuit inicial, la cuenta de Twitter oficial del bloque regional coninuó con un hilo: “¿Sabían que mañana (sábado) cumplimos 31 años? Los invitamos a ver nuestra campaña ‘30 años en 30 logros’ que hicimos durante 2021 y 2022”, compartió.

Doja Cat hablando mal de un país del #Mercosur

?????????????????????????? — MERCOSUR (@mercosur) March 25, 2022

Montevideo Portal