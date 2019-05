Mercedes Vigil: propuesta de eliminar la repetición escolar es “achatamiento intelectual”

Locales

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) abrió un espacio de reflexión para buscar alternativas para eliminar la repetición como instrumento pedagógico, por considerar que la repetición obstaculiza la trayectoria educativa de los estudiantes. La escritora Mercedes Vigil repudió la idea y afirmó que este tipo de medidas "llevan al achatamiento intelectual".

"Los gobiernos eligen ser como Grecia o como los persas: los griegos crearon la república y la democracia pero crearon la educación porque sabían que ciudadanos sin educación tenían una república de baja calidad. A los persas no les interesaba educar, les interesaba adoctrinar, porque nunca quisieron que el hijo del esclavo dejara de ser esclavo. Los populismos latinoamericanos, dentro de los que incluyo al uruguayo, prefieren ser como los persas", comparó, en diálogo con Montevideo Portal.

Para Vigil, "estamos en una crisis de valores en lo que la educación debería ser el centro. Pero los políticos prefieren educar para las próximas elecciones y no educar para las próximas generaciones". Agregó que "un pueblo sin educación es un pueblo fácilmente manipulable".

"A las pruebas me remito", afirmó, e hizo una nueva metáfora: "La mayoría camina como las ovejas. Los pocos que podemos acceder a educación de calidad, por supuesto en el ámbito privado y en el internacional, saltamos el rebaño, pero el resto del rebaño sigue el camino de los populismos latinoamericanos", espetó.

"Lo vemos en Argentina, en el gran porcentaje que sigue votando a Cristina Fernández, independientemente de que yo no estoy de acuerdo con Macri, pero si votás a una corrupta que se llevó todo el país es porque el sistema educativo te preparó para la anomia que estamos viviendo, la ausencia de criterios y de valores. Roban, pero no me importa", sentenció.