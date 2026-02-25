Economía

Mercado inmobiliario: el hito de Maldonado en diciembre en operaciones de compraventa

El departamento de Maldonado alcanzó en diciembre de 2025 un hito relativo al mercado inmobiliario, con 1.168 operaciones de compraventa en un solo mes, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística.

La cifra representa un aumento del 21,9% respecto al mismo período de 2024.

Este desempeño lo consolida como uno de los departamentos con mayor volumen de transacciones en Uruguay.

Según detalla el INE, en el mes de diciembre se registraron 6.925 altas de compraventa de propiedades inmuebles, de las cuales el 35,18% pertenecen a la ciudad de Montevideo, 16,87% a Maldonado, 14,92% son de Canelones, continuando con Rocha con un 5,42% y Colonia con 4,13% de las transacciones.

El departamento esteño tuvo en el acumulado anual 9.473 compraventas, lo que representó un incremento de 8% en comparación con 2024.

