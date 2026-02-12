Mercado inmobiliario: crece oferta de apartamentos y persiste brecha con demanda por casas

Economía

El mercado inmobiliario uruguayo cambió fuerte en los últimos cinco años, pero no siempre en la misma dirección que la demanda.

Un reciente informe muestra una transformación clara en la composición de la oferta, especialmente en Ciudad de la Costa, mientras que en Montevideo y Maldonado persiste una brecha de hasta 10 puntos porcentuales entre lo que se publica y lo que efectivamente buscan los compradores.

El caso más marcado es el de Ciudad de la Costa. En 2019, las casas representaban el 89% de los avisos publicados y los apartamentos apenas el 11%; sin embargo, al cierre del segundo semestre de 2025, el escenario se invirtió: los apartamentos pasaron a concentrar el 56% de la oferta. Sin embargo, la demanda no acompañó con la misma intensidad ese giro. Si bien la búsqueda de apartamentos creció —del 5% al 15% en el período analizado—, las casas siguen siendo el tipo de propiedad más requerido en la zona, de acuerdo con el análisis, realizado por Mercado Libre Inmuebles.

En Montevideo y Maldonado se repite otro fenómeno que se mantiene estable desde hace un lustro: los apartamentos dominan la oferta, pero las casas captan proporcionalmente más interés del que tienen en el stock disponible.

En la capital, cerca del 80% de los avisos corresponden a apartamentos, que concentran alrededor del 70% de la demanda. En cambio, las casas representan apenas el 20% de la oferta, pero reúnen aproximadamente el 30% de los contactos.

En Maldonado la lógica es similar, con una diferencia cercana a los 10 puntos entre lo publicado y lo buscado, según el informe.

El segundo semestre de 2025 también dejó señales claras sobre los focos de interés. En Montevideo, Pocitos se mantiene como el barrio más demandado para la compra de apartamentos, mientras que Cordón se consolida como uno de los puntos con mayor dinamismo inversor, liderando la demanda de unidades de un dormitorio con ese perfil.

En Canelones, en tanto, la preferencia por casas familiares de tres dormitorios sigue siendo dominante, especialmente en zonas como Parque Miramar.

En el este del país, Punta del Este concentra la gran mayoría de la demanda de venta de apartamentos, aunque el mercado de alquiler muestra un mapa más diversificado, con polos específicos según tamaño de las unidades.

