Menos uruguayos viajaron al exterior en 2025: cuánto gastaron y a dónde fueron

El año pasado, los viajes de uruguayos al exterior bajaron más del 20%, según desprenden los datos del Ministerio de Turismo sobre turismo emisivo. En esa línea, los 3.041.887 viajeros del 2024 fueron 2.401.312 en 2025: 640.575 menos.

El país más visitado por uruguayos sigue siendo Argentina, donde el año pasado viajaron un total de 1.515.970 de uruguayos. En segundo lugar Brasil, que recibió a 604.420. Ambos fueron menos elegidos que en 2024, cuando 2.10.874 viajaron al país que lidera Javier Milei y 623.440 al de Luiz Ignácio Lula da Silva.

Sin embargo, fueron más los 75.432 uruguayos que en 2025 decidieron viajar a Europa antes que los 74.636 del año anterior. Los viajes a Chile también incrementaron de forma notoria: los 64.644 del 2024 pasaron a ser 86.639.

Los viajes a Norteamérica y al resto de América fueron menos; 39.568 y 34.632 frente a los 53.713 y 56.255 del 2024. Paraguay también recibió una menor cantidad de uruguayos: 31.928 cuando el año anterior fueron 37.489.

En 2025, más uruguayos eligieron otros destinos, como Oceanía, África y Asia. Se registraron 12.722, mientras que en 2024 viajaron 10.838.

Los gastos de los uruguayos también bajaron el año pasado: en 2024 se registró un total de US$ 1.563.707.226, mientras que en 2025 US$ 1.318.455.807.