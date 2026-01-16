Locales

Menos personas y más gasto medio: ¿cómo fueron los datos de viajes al exterior en 2025?

Montevideo Portal

El turismo emisivo mostró una contracción en 2025 y fue el año con menor cantidad de viajes al exterior del período pospandemia. De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Turismo, durante el acumulado de 2025 los residentes salieron del país 2.401.312 veces, por debajo de los guarismos alcanzados en 2023 y 2024.

Uno de los principales factores que explican este escenario es el cambio de precios relativos en Argentina. En 2023, el país vecino concentró más del 80% de los viajes, impulsado por una ventaja cambiaria que abarataba el consumo.

Sin embargo, esa situación se revirtió: en 2024 la participación bajó al 69,7% y en 2025 descendió al 63,1%, con 1.515.970 viajeros, casi dos millones menos que dos años atrás.

En contraste, Chile se consolidó como uno de los destinos que más creció. La cantidad de uruguayos que viajaron a ese país pasó de 27.008 en 2023 a 64.644 en 2024, y volvió a aumentar en 2025 hasta 86.639 viajeros. En paralelo, el gasto también mostró una suba sostenida: de US$ 21,9 millones en 2023 a US$ 43 millones en 2024, y US$ 59,5 millones en 2025.

Brasil también ganó peso dentro del turismo emisivo. En 2025, concentró el 25,2% de los viajes, frente al 14,4% de 2023, y el gasto pasó de US$ 292 millones en 2023 a US$ 314,8 millones en 2024, alcanzando US$ 341,6 millones en 2025.

A pesar de la caída en la cantidad de viajeros, el gasto medio por persona aumentó: en 2025 alcanzó los US$ 549,1, frente a los US$ 405 de 2023 y los US$ 514 de 2024.

Montevideo Portal