Menos personas y más gasto medio: ¿cómo fueron los datos de viajes al exterior en 2025?

Montevideo Portal
El turismo emisivo mostró una contracción en 2025 y fue el año con menor cantidad de viajes al exterior del período pospandemia. De acuerdo a los datos oficiales del Ministerio de Turismo, durante el acumulado de 2025 los residentes salieron del país 2.401.312 veces, por debajo de los guarismos alcanzados en 2023 y 2024.
Uno de los principales factores que explican este escenario es el cambio de precios relativos en Argentina. En 2023, el país vecino concentró más del 80% de los viajes, impulsado por una ventaja cambiaria que abarataba el consumo.
Sin embargo, esa situación se revirtió: en 2024 la participación bajó al 69,7% y en 2025 descendió al 63,1%, con 1.515.970 viajeros, casi dos millones menos que dos años atrás.
En contraste, Chile se consolidó como uno de los destinos que más creció. La cantidad de uruguayos que viajaron a ese país pasó de 27.008 en 2023 a 64.644 en 2024, y volvió a aumentar en 2025 hasta 86.639 viajeros. En paralelo, el gasto también mostró una suba sostenida: de US$ 21,9 millones en 2023 a US$ 43 millones en 2024, y US$ 59,5 millones en 2025.
Brasil también ganó peso dentro del turismo emisivo. En 2025, concentró el 25,2% de los viajes, frente al 14,4% de 2023, y el gasto pasó de US$ 292 millones en 2023 a US$ 314,8 millones en 2024, alcanzando US$ 341,6 millones en 2025.
A pesar de la caída en la cantidad de viajeros, el gasto medio por persona aumentó: en 2025 alcanzó los US$ 549,1, frente a los US$ 405 de 2023 y los US$ 514 de 2024.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]