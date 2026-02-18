Policiales

Menor de edad internado tras recibir un balazo en un tiroteo en el barrio La Teja

Un menor de edad se encuentra internado en el Hospital del Cerro luego de recibir una herida de bala en un tiroteo ocurrido este miércoles en el barrio La Teja (Montevideo).

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Humboldt e Inclusa. El joven fue baleado por dos personas desconocidas, informó Telenoche y confirmó Montevideo Portal.

Cuando la Policía llegó al lugar, dio con dos personas que escaparon corriendo mientras disparaban.

El hecho es investigado por las autoridades. En el lugar se encontraron calzados, una moto y cascos.

