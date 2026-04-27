Menor de 16 fue asesinada por su ex con su bebé en brazos: su última acción fue protegerlo

Un atroz crimen conmovió ayer a la localidad de Vitorino, en el estado brasileño de Paraná, un sitio tranquilo en el que viven menos de 7.000 personas.

Allí, según informó el medio local TN Online, un hombre de 36 años asesinó a su expareja, una adolescente de 16 años. El crimen fue cometido en la calle y a plena luz del día, y mientras la joven llevaba en brazos a su bebé.

Tal como se aprecia en las imágenes, el sujeto baja de un automóvil VW blanco y sujeta por detrás a la menor. Tras ser herida en la yugular, la joven cae sobre la acera, donde es acometida a puñaladas por el agresor.

Luego de consumar el crimen, el sujeto huye en su auto. El registro de video muestra cómo, pese a las mortales heridas sufridas, la adolescente corre en busca de su hijo, que había caído al suelo durante el ataque. En el video se ve incluso cómo la joven madre sale de plano, pero luego regresa para recoger una prenda de la criatura. Finalmente, y ya incapaz de seguir adelante, cae agonizante.

El caso provocó una gran indignación pública entre los habitantes de la ciudad, principalmente debido a la edad de la víctima y a la presencia de su hijo en el momento del ataque.

Horas después, el asesino fue hallado muerto. Según la información preliminar, la principal sospecha apunta a un episodio de suicidio.

La Policía Civil de Paraná investiga las circunstancias del crimen y la motivación del feminicidio, que aún no han sido esclarecidas oficialmente.

El caso reaviva el debate sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de medidas de protección más eficaces en un país que presenta una elevada tasa de feminicidios, con más de 300 casos en lo que va del año.

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