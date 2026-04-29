Menor de 14 años muerta de 70 puñaladas por su novio de la misma edad y la “amante” de 13

Un salvaje crimen conmociona por estas horas a Brasil. El caso resulta especialmente impactante tanto por la saña con la que fue perpetrado, como por las edades de todos los involucrados.

El hecho ocurrió el pasado domingo en el municipio de Araucária, en el área metropolitana de la ciudad brasileña de Curitiba.

Allí, Kauane Vitória dos Santos Neves fue asesinada por un menor de la misma edad, quien sería su novio, y por la “amante” de este, una niña de 13.

Gabriel Fontana, jefe de la policía local, dijo en una entrevista con la televisora Ric Record que el examen forense indica que Kauane recibió al menos 20 puñaladas en el pecho y 49 en el cuello. Además, se encontraron puñaladas en la espalda de la víctima.

“En conversaciones preliminares con el perito a cargo, pudimos obtener nueva información sobre la dinámica del caso. En cuanto a los apuñalamientos, se registraron al menos 20 puñaladas en el pecho, 49 en el cuello, además de puñaladas en la espalda. Resulta particularmente impactante por la extrema violencia empleada”, expresó el uniformado.

Fontana considera que el brutal crimen fue premeditado. Durante aproximadamente un año, el novio y la amante habrían rumiado el crimen.

“De hecho, lo que encontramos indicaba un acuerdo mutuo entre ambos para quitarle la vida a la víctima. Había sido planeado hacía aproximadamente un año”, afirmó.

En ese sentido, se indicó que la menor de 13 años, movida por los celos, habría instigado al varón: no le bastaba con una posible ruptura de la pareja, sino que exigía la muerte de Kauane.

Kauane, de 14 anos, começou a namorar um colega da escola, também de 14, mas a história tomou um rumo trágico quando o garoto se envolveu com outra adolescente, de 13 anos. Movida por ciúmes, a nova garota fez uma exigência: não queria o fim do relacionamento: queria a morte de… pic.twitter.com/9k8s7Av66c — Cidade Alerta (@cidadealerta) April 27, 2026

Tras las puñaladas, la víctima, ya en el suelo y probablemente muerta, fue agredida a patadas y puñetazos por los agresores. La información forense preliminar sugiere que ambos agresores la apuñalaron.

Fontana explicó que los adolescentes fueron captados juntos por cámaras de seguridad momentos antes del crimen. Además, en el domicilio del menor, situado a 150 metros de los matorrales donde apareció el cuerpo, los agentes encontraron la ropa que ella vestía el día del crimen, manchada de sangre y barro.

Los adolescentes se encuentran detenidos en la comisaría de Araucária y prestaron declaración el lunes 27 ante el Ministerio Público de Paraná.

“Durante el interrogatorio, el joven de 14 años confesó el crimen, declarando que él y la otra menor fueron los autores. Según su versión, el móvil se originó en una relación de dos años que el menor mantuvo con la víctima, una especie de triángulo amoroso. Habían tenido varias discusiones y llevaban aproximadamente un año planeando asesinar a la víctima”, declaró el jefe de policía.

Según la información proporcionada por el funcionario, pese a su joven edad, el sospechoso ya cuenta con antecedentes por narcotráfico y amenazas, y tiene historial con el sistema de justicia juvenil.

El hermano de Kauane, Gabriel dos Santos Neves, reveló que él mismo halló el cuerpo y contactó con la Guardia Municipal de Araucária.

Gabriel, que habló con los dos acusados antes de su captura, aseguró que ninguno de ellos mostró señales de arrepentimiento.

“Somos tres hermanos, ella es la única niña”, dijo el joven, quien recordó a la fallecida como “la princesa de la familia”.

Además de expresar su dolor, Gabriel también dijo sentirse indignado porque “el sistema de castigos está muy viciado en este momento”. “Un chico de 14 años puede matar a alguien premeditadamente en estas circunstancias; creo que debería rendir cuentas por ello de la misma manera en que cometió el delito”, señaló.