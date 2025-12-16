Internacionales

Menor de 14 años mató a su madre y ocultó el cuerpo para seguir con su “novio” de 40

Una joven de 14 años residente en São Gonçalo, una localidad del estado brasileño de Río de Janeiro, está acusada de asesinar a su madre. El cuerpo de la mujer fue introducido dentro de un barril de plástico, enterrado en el fondo de un pozo y sellado con concreto en el patio trasero de una finca.

La investigación, realizada por la División de Homicidios de Niterói y São Gonçalo, condujo a la detención de la menor y de un hombre de 40 años, novio de la joven, quien también es sospechoso de participar directamente en el crimen y ocultar el cuerpo.

El caso comenzó cuando familiares de la víctima, identificada como Rosa María, contactaron a la policía luego de varios días sin poder dar con ella. El comportamiento de la adolescente y las versiones contradictorias presentadas durante las declaraciones iniciales llamaron la atención de los investigadores, quienes comenzaron a considerar que algo muy malo había sucedido.

Durante las investigaciones en el lugar donde la adolescente solía alojarse con su novio, los agentes identificaron indicios recientes de construcción en el patio trasero: un pozo había sido rellenado y cubierto con concreto fresco, lo que reforzó las sospechas.

Ante las pruebas técnicas y las declaraciones recopiladas a lo largo de la investigación, la adolescente terminó confesando el crimen e indicó el lugar exacto donde se escondió el cuerpo de su madre, según consigna el portal noticioso G1.

Efectivos policiales y peritos criminalistas excavaron el lugar y encontraron un barril de plástico enterrado en el fondo del pozo. Dentro se encontraba el cuerpo de la víctima. La extracción requirió el uso de equipo especial debido a la profundidad y a la capa de concreto utilizada para sellar el lugar.

Según los forenses, Rosa María fue asesinada con fuertes golpes en la cabeza con un objeto de madera. La policía investiga si la víctima intentó reaccionar o huir antes de ser asesinada.

Tras el homicidio, el cuerpo fue introducido en la tarrina y ocultado para dificultar su localización y borrar las huellas del crimen, lo que, según los investigadores, demuestra un alto grado de frialdad y planificación.

Las primeras líneas de investigación indican que el crimen estuvo motivado por conflictos familiares relacionados con la relación de la adolescente con el sospechoso arrestado. La madre no aceptaba la relación, lo que generaba frecuentes discusiones en el hogar.

La Policía Civil investiga ahora si hubo influencia directa, inducción o manipulación psicológica por parte del adulto sobre la menor, hipótesis considerada central para la investigación.

El hombre de 40 años, identificado como Marcelo Pacheco Coelho de Souza, fue detenido y será imputado por homicidio agravado y ocultación de cadáver. La adolescente fue detenida y enviada a una unidad del sistema socioeducativo, donde cumplirá las medidas previstas en el Estatuto del Niño y del Adolescente. El caso se tramita bajo secreto de sumario.

Los investigadores continúan recabando testimonios de testigos y realizarán más pericias forenses para esclarecer todos los detalles de la dinámica del crimen.

Según informara Folha Macaé, la menor solía ausentarse de su hogar, y su madre hacía publicaciones en redes sociales para dar con ella.