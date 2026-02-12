Internacionales

Menor de 13 años fue violada en grupo por narcos que la confundieron con “novia” de rival

La Policía Civil de Brasil realizó ayer un operativo en la región carioca de Baixada Fluminense, con el fin de localizar a varios delincuentes buscados por un delito de violación grupal perpetrado el pasado 2 de febrero.

Según informaron medios locales, integrantes del grupo criminal Terceiro Comando Puro (TCP) secuestraron a la menor en São João de Meriti, en la creencia de que se trataba de la “novia” de uno de los cabecillas de Comando Vermelho (CV), banda mafiosa con la que se encuentran en disputa.

Los delincuentes capturaron a la menor, la violaron en grupo y la atormentaron, mientras la interrogaban con el fin de obtener información sobre el grupo rival.

De acuerdo con lo publicado por el portal noticioso G1, durante la sesión de torturas uno de los maleantes recibió una llamada telefónica de alguien que le informó que la víctima no era la persona que buscaban.

Después de ser liberada con vida, la joven contó que, incluso cuando ya sabían de la confusión, sus captores la violaron una vez más antes de dejarla ir. Además de las señales evidentes de tormento físico y abuso sexual, la menor presentaba una herida por roce de bala en el cuero cabelludo.

También refirió que sus captores amenazaron con matar a su familia si los denunciaba.

Tras conocer el caso, la policía se lanzó a la búsqueda de siete sospechosos. Al momento de comenzar el operativo, descubrieron que uno de los sujetos ya había sido asesinado por otros criminales, y un segundo estaba hospitalizado a causa de una golpiza, hechos que ponen en evidencia que la guerra entre bandas no se detuvo.

En cuanto al hombre localizado en un hospital, se informó que posee antecedentes por violación y tráfico de drogas.

Durante el operativo de ayer, fue detenido uno de los requeridos, identificado como Wellington de Medeiros da Silva. Entre los cuatro que todavía son buscados, hay un menor de edad y una mujer.

Se trata de Samir Luan Evangelista dos Santos, Matheus Eduardo da Silva Fernandes, Kalayne Aparecida Nascimento Teixeira y Fábio Rayan Santos de Jesús.



Acerca de la joven víctima, se informó que fue internada luego de su liberación, y ya recibió el alta.

En su declaración, dijo que estaba en una plaza de su barrio con un amigo cuando un grupo de hombres se le acercó y la obligó a subir a un vehículo.