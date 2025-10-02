Policiales

Menor atacó e hirió a otras dos adolescentes con arma blanca en INAU de Trinidad

Montevideo Portal

Un adolescente varón hirió con un arma blanca a dos adolescentes mujeres en un hogar mixto de INAU ubicado en la ciudad de Trinidad, Flores.

Las dos víctimas fueron atendidas por Salud Pública por las heridas que presentaban en la zona pectoral, y una de ellas recibió una herida en el pulmón, por la que debió ser trasladada para realizar un tratamiento a Montevideo, al hospital Pereira Rossell.

“El hecho comienza con un episodio de violencia y una discusión común entre adolescentes que después se fue a mayores”, explicó en Subrayado (Canal 10) la directora departamental de INAU en Flores, Antonia Silva.

“Obviamente que, aunque tratamos de tener todas las medidas de prevención, esto fue tan rápido que fue imposible prevenirlo porque él tenía el arma en su bota”, manifestó.

De acuerdo con Silva, “ya se tomaron medidas no privativas de libertad: tareas comunitarias y, por cuatro meses, arresto domiciliario” y “las adolescentes se encuentran bien”.

