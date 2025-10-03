Melo: divulgan video de soldados cargando combustible del Ejército a camiones particulares

Locales

Un video divulgado en las últimas horas muestra a soldados del Regimiento “Patria” de Melo abasteciendo con combustible a camiones particulares en el propio predio militar, ubicado sobre la ruta 26, en la entrada a la ciudad.

Según informó el medio local Cerro Largo Portal, el registro tendría entre dos y tres años de antigüedad y sería parte de un material más largo, en el que también se verían otros vehículos recibiendo combustible.

Este nuevo elemento podría ser una prueba clave en una causa que está llevando adelante la fiscal Adriana Umpiérrez, que comenzó a partir de una denuncia realizada por un sargento de dicho regimiento. El video nunca había llegado a la Justicia y habría sido “cajoneado” para evitar que se convirtiera en prueba.

El caso podría tomar un nuevo rumbo, dado que, hasta este momento, la línea investigativa buscaba determinar la responsabilidad penal de ciertos uniformados por trasladar bebidas alcohólicas de contrabando hasta la frontera con Brasil.

Otro de los problemas señalados en la causa es la demora en la entrega de documentación: el Ejército proporcionó a la Justicia más de 7.000 páginas años después de lo solicitado, y hasta ahora no habrían aportado información relevante.

El citado medio recuerda que no es la primera vez que se denuncian hechos así en el departamento. Ya se habían publicado fotos de militares trasladando bidones de combustible hacia comercios barriales, incluso en vehículos oficiales a los que intentaban taparles las matrículas.

También hubo acusaciones por la venta de leña, bloques y postes, por comercialización de combustible en tarrinas, e incluso por la venta de partes de un tanque de guerra.

El oficial denunciante —cuya identidad permanece en reserva para la opinión pública— fue recibido con “un par de sanciones” luego de “un tiempo afuera”, señaló un soldado al citado medio. “Incluso, quienes se mostraron cercanos a él también fueron sancionados”, agregó.

La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, había asegurado en su momento al citado medio que “todo” estaba “en la Justicia”.

