Melgar calificó al Partido Independiente como “alcahuete del fascista”; Radío le contestó

Política

Montevideo Portal

La diputada del Frente Amplio por el Espacio 1001 Micaela Melgar -quien también es exdirectora del programa Calle del Ministerio de Desarrollo Social (Mides)- calificó como "alcahuete del fascista" al Partido Independiente en una publicación en su cuenta de Twitter. Asimismo, la legisladora frenteamplista dijo que el alcahuete del fascista "es el personaje más triste de la democracia".

"El personaje más triste de la democracia es el alcahuete del fascista. Hablo del Partido Independiente", escribió. Un usuario de Twitter le contestó y le planteó que era un "mal mensaje".

El personaje más triste de la democracia es el alcahuete del fascista. Hablo del Partido Independiente. — Mica Melgar (@MicaMelgar) August 18, 2021

Melgar, en tanto, reconoció que "no es simpático ni amable", pero que tampoco lo es la realidad. "A veces para pensar sirve decir las cosas claramente. Agradezco tu crítica, es bienvenida", indicó.

Todo lo que no está bien en la política.

Pero no perdamos las esperanzas.

Alguna vez no existirán más estos twitts.

Y ese día todos sabremos perdonar a sus autores. https://t.co/nXyq6TOFgV — Daniel Radío (@DanielRadioP) August 19, 2021

Por su parte, el dirigente político del Partido Independiente y actual presidente de la Junta Nacional de Drogas (JND), Daniel Radío, citó su tuit y contestó: "Todo lo que no está bien en la política. Pero no perdamos las esperanzas. Alguna vez no existirán más estos tuits. Y ese día todos sabremos perdonar a sus autores".

En otro tuit, y sin hacer referencia a Melgar, Radío dijo que "cuando tu ideología te da la tranquilidad de tener todas las respuestas, creés que ser el depositario único de toda la verdad" y que los demás "revienten".

"Están en su derecho. Pero que no digan que no construyen grieta, un abismo construyen. Y además... vuelan los puentes", agregó.

Cuando tu ideología te da la tranquilidad de tener todas las respuestas, creés ser el depositario único de la verdad.

Los demás, que revienten.



Están en su derecho.

Pero que no digan que no construyen grieta.

Un abismo construyen.

Y además... vuelan los puentes. — Daniel Radío (@DanielRadioP) August 19, 2021

El mensaje tuvo la reacción de varios legisladores del oficialismo, quienes rechazaron el tuit de Melgar y se solidarizaron con el partido de la coalición de gobierno.

Montevideo Portal