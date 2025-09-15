Mejora temporaria: Inumet cesó alertas por “tormentas fuertes” emitidas esta mañana

Locales

El Instituto Uruguayo de Meteorología, Inumet, advirtió esta mañana que una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable afectaba el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes.

El fenómeno podía provocar luvias intensas en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

Por ello, la entidad emitió esta mañana una alerta de nivel amarillo, a la que luego le siguió una de nivel naranja.

Luego, sobre las 11:40, la entidad cesó toda advertencia

"Las condiciones que ameritaron la emisión de la advertencia Meteorológica han mejorado en forma temporaria. Sugerimos estar atentos a próximas emisiones de alertas meteorológicas", señaló Inumet en su actualización.