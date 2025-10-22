Megaoperativo en Maldonado: allanamientos simultáneos, incautaciones y 11 detenidos

Política

La Policía de Maldonado informó de varios allanamientos simultáneos que se llevaron a cabo con el fin de desbaratar organizaciones criminales del departamento,

La denominada operación Himalaya se realizó en la mañana de este miércoles, de manera conjunta entre las Áreas de Investigaciones de las Zonas Operacionales II, III y IV, la Brigada Departamental Antidrogas (BDA) y el Departamento de Hechos Complejos, en coordinación con las Fiscalías de 2º, 4º y 5º turno.

Según informó la Jefatura fernandina, los allanamientos se realizaron en la ciudad de Maldonado y en San Carlos, y tuvieron el apoyo de la Aviación Policial y la Dirección Nacional de Guardia Republicana (DNGR).

En los procedimientos, resultaron detenidas 11 personas, “algunas de ellas con antecedentes penales, vinculadas a los efectos incautados y a otras investigaciones en curso”, informaron.

Además, fueron incautadas una escopeta calibre 16 sin numeración visible, una escopeta calibre 12 sin numeración visible, tres revólveres calibre 22, dos de ellos sin numeración visible, cartuchería de varios calibres, una balanza de precisión, sustancias vegetales y en polvo (presuntamente estupefacientes), dinero en efectivo, varios teléfonos celulares y una laptop, matrículas de distintos departamentos (en proceso de verificación) y un vehículo tipo camioneta.

El caso está bajo la órbita de la Justicia.

