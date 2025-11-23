Megaoperativo en Dolores: allanamientos simultáneos, incautaciones y cinco condenados

Policiales

La ciudad de Dolores fue testigo de un importante procedimiento con un destacado despliegue, según informó la Jefatura de Soriano.

La denominada Operación Vestigio, comandada por la Brigada Departamental Antidrogas, incluyó cinco allanamientos en simultáneo, con el apoyo de distintas unidades policiales. En tal sentido, fueron detenidas cinco personas y se incautaron los siguientes objetos:

$ 348.095 (pesos uruguayos)

U$S 2.915 (dólares estadounidenses)

9 teléfonos celulares

1 cartucho calibre 38

1 balanza de precisión

Sustancia vegetal símil marihuana (18,3 g)

Sustancia en piedra símil pasta base (42,8 g)

Tres piedras adicionales símil pasta base

Sustancia en polvo color blanco símil cocaína (4,3 g)

Una moto Baccio PX110

Luego de ser detenidos, se celebró la audiencia en la sede del Juzgado Letrado de Dolores de 2.º Turno, y se dispuso la condena de los involucrados.

Uno de los hombres, de 32 años, fue condenado a 2 años y 10 meses de penitenciaría como autor penalmente responsable de un delito continuado previsto en el artículo 34 de la Ley 14.294 en la modalidad de suministro oneroso de sustancia estupefaciente.

Una mujer de 31 años fue condenada como autora penalmente responsable de un delito continuado previsto en el artículo 34 de la Ley 14.294 en la modalidad de suministro oneroso de sustancia estupefaciente, a 2 años y 6 meses de penitenciaría.

En tanto, otra mujer de 38 años fue condenada a 6 meses de prisión por ser autora penalmente responsable de un delito de encubrimiento agravado.

Por su parte, un hombre de 25 resultó condenado por dos delitos de hurto especialmente agravado en reiteración real con un delito continuado previsto en el artículo 34 de la Ley 14.294 en la modalidad de suministro oneroso de sustancias estupefacientes, a 2 años y 6 meses de penitenciaría.

Dichos delitos de hurto acontecieron el 24 de octubre y el 13 y 14 de noviembre del presente año en distintos puntos de la ciudad.

Por último, un hombre de 29 años fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado, y cumplirá 18 meses de penitenciaría. Este delito ocurrió el 24 de octubre.

Además, se dispuso el decomiso total del dinero incautado, de los celulares, del vehículo y de todas las sustancias, por tratarse de instrumentos y efectos del delito.

