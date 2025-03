Megafortuna: la increíble suma que Starbucks debe pagar a repartidor que se quemó con té

Al cabo de un largo juicio, un repartidor estadounidense obtuvo una victoria en los tribunales y logró que la cadena Starbucks le pagara una cuantiosa indemnización por un accidente.

El hecho ocurrió el 8 de febrero de 2020, cuando Michael Garcia, que trabajaba como repartidor para la empresa Postmates, recogió tres bebidas calientes en la ventanilla para autos de un local de Starbucks en Los Ángeles.

En el registro en video se aprecia cómo el hombre sujeta la bandeja y luego, en el momento de retomar la marcha, se retuerce de dolor en el asiento.

NEW: L.A. man wins $50 MILLION after suffering severe burns from spilled Starbucks tea



Delivery driver Michael Garcia suffered severe burns after a venti-sized Starbucks tea spilled on his lap on Feb. 8, 2020



His attorneys said the injuries were permanent and life-changing



The… pic.twitter.com/Xvj3xMzlr9