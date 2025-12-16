Medio aguinaldo para funcionarios públicos: la fecha que el gobierno fijó para cobrarlo

Locales

El gobierno fijó la fecha en la que los funcionarios públicos percibirán el medio aguinaldo de diciembre de este 2025, que corresponde a una suma equivalente a la doceava parte del total de las retribuciones correspondiente al 1° de junio al 30 de noviembre de este año.

Según un decreto aprobado por el Poder Ejecutivo, los funcionarios públicos de los incisos 02 al 19, 25 al 27, 29 y 31 al 36 del Presupuesto Nacional percibirán el medio aguinaldo desde el 15 de diciembre. La medida también rige para los otros trabajadores cuyos términos contractuales autoricen la remuneración.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) informó que la fecha límite para que los trabajadores dependientes en el sector privado cobren su aguinaldo sea el 20 de diciembre de 2025.

Para que un trabajador pueda estimar cuánto dinero va a cobrar por el medio aguinaldo, se debe considerar la suma de todas las remuneraciones nominales que de forma mensual se han percibido en el período comprendido entre el 1° de junio y el 30 de noviembre de 2025: sueldos, horas extra, viáticos (los que no requieren rendición de cuentas y se considera el 50%), premios o bonificaciones, feriados pagos e incentivos.

No se deben tomar en cuenta los tickets de alimentación o partidas en especie en caso de que el trabajador cobre un porcentaje de su salario con este tipo de partidas.

Luego de establecida la suma de las remuneraciones nominales durante esos seis meses, ese monto deberá ser dividido entre 12 para establecer lo que corresponde por el medio aguinaldo de diciembre, que será un importe aproximadamente equivalente a la mitad del salario mensual.