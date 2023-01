Medido en dólares, Uruguay tiene el segundo salario mínimo más alto de América Latina

Economía

El medio Statista realizó un ranking en base a datos de Bloomberg Línea. Se consideran valores nominales, pero no el costo de vida de cada país.

Montevideo Portal

El medio alemán Statista, especializado en la divulgación de datos de mercado, divulgó en los últimos días un nuevo informe sobre los salarios mínimos de América Latina para 2023.

En base a información divulgada por Bloomberg Línea a principios de este año, el medio realizó un ranking que es liderado por Costa Rica como el país que tiene el salario mínimo más alto medido en dólares: US$ 603.

Uruguay, por su parte, ocupa el segundo puesto del ranking tras el último ajuste realizado por el gobierno que estableció el salario mínimo en $ 21.106, unos US$ 540.

Después de Uruguay, los países con más alto salario mínimo en dólares son Chile (US$ 475), Ecuador (US$ 450) y en quinto lugar Guatemala (US$ 403).

Al fondo de la tabla aparecen Venezuela con un salario mínimo medido en dólares de US$ 189 y Argentina con un piso salarial que se ubica en US$ US$ 189.

Sin embargo, Statista aclara que las estimaciones son basadas en valores nominales, sin considerar el poder de compra y el costo de vida que tiene cada país.

“Estas estimaciones se basan en valores nominales, es decir, no están ajustadas en función del poder de compra ni el costo de vida en cada economía. Por lo tanto, la comparación puede parecer muchas veces injusta. Aun así, en esta región del mundo destaca Venezuela por su extrema diferencia con el resto, ya que su salario mínimo de 130 bolívares fuertes equivale a unos ocho dólares”, apunta el informe.

Montevideo Portal