Médicos extranjeros entregaron a Lacalle Pou pedido para acelerar revalidación de títulos

Un grupo de médicos extranjeros radicados en Uruguay entregó el pasado lunes una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para reclamar que se acelere el proceso de revalidación de sus títulos para poder ejercer su profesión en Uruguay.

La carta dirigida a Lacalle Pou que fue firmada por 138 médicos mexicanos, cubanos, venezolanos, colombianos y haitianos señala: “Somos médicos extranjeros radicados legalmente en Uruguay, quienes nos dirigimos a usted y a su gobierno, primeramente agradeciendo a su país la posibilidad que nos ofrece de vivir en libertad y democracia, además de recibirnos de buena fe en Uruguay”.

Y prosigue: “Muchos de nosotros llevamos más de seis meses a la espera de un proceso de reválida de nuestros títulos profesionales como galenos por parte primero de la Udelar (Universidad de la República) y luego, por un cambio que se viene realizando en el proceso por parte del Ministerio de Educación y Cultura, lo cual ha dilatado la posibilidad de sumar nuevos médicos y especialistas al sistema de salud”.

En esta línea, los profesionales extranjeros consideran que “agilizar el trámite de la reválida sería en beneficio de la sociedad” y que los que suscriben tienen “la mayor disposición a brindar atención médica en los lugares donde el gobierno los necesite”, mientras el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) “deciden y revisan como se realizará el trámite oficial de reválida y reconocimiento del título de doctor en Medicina en la República Oriental del Uruguay”.

Consultadas por Montevideo Portal, fuentes del MEC dijeron que el “proceso está en marcha, pero no se trata de un simple trámite burocrático”.

En este sentido, desde el MEC apuntaron que para la revalidación es necesario dar vista a evaluadores que analizan los planes de estudios y las particularidades existentes en cada caso.

Finalmente, indicaron que cuando el proceso de revalida estaba a cargo de la Udelar “duraba años” y que desde el Gobierno se “están acortando”. Sin embargo, “ningún país serio da una revalida en pocas semanas, a excepción de que existan acuerdos muy precisos que en estos casos no existen”, acotaron desde el MEC.

En julio de 2022, las solicitudes de reválidas o convalidación de títulos universitarios pasaron a ser competencia del MEC, cuando anteriormente lo eran de la Udelar.

Médicos hay

Anabel Oduardo, de nacionalidad cubana y una de las médicas firmantes de la carta, dijo a Montevideo Portal que entre los que suscribieron el documento algunos son médicos generales y otros especialistas “todos con documentación completa que fue remitida al MEC”.

“A partir del corte que hicieron en julio con tramitación para las revalidas muchos nos quedamos a medias con la documentación en ese momento. Pero fue completada posteriormente”, relató Oduardo.

La profesional dijo que cada vez que se comunican con el MEC se les responde que todavía no hay un tiempo determinado para completar el trámite de revalidación.

“Lo que pedimos es que nos habiliten o mientras se decide nuestro futuro con la revalida nos permitan trabajar en zonas del interior donde no hay médicos en este momento. No hay cobertura médica. Tenemos información de varios sitios del interior con poblaciones de menos de 5.000 habitantes en donde no hay médicos. No estamos pidiendo que nos den un título, lo que queremos es que nos permitan trabajar en zonas donde no hay médicos”, afirmó Oduardo, que contó a Montevideo Portal está en Uruguay desde abril de 2022.

Oduardo comentó también que desde Presidencia de la República se pusieron en contacto con ella para informarle que la carta entregada a Lacalle Pou el pasado lunes ya fue derivada al MEC.

Carta entregada al Sr. Presidente @LuisLacallePou solicitando poder acelerar los trámites administrativos para revalida de títulos de médico y especialidades.

Como siempre y de forma eficiente ya se tuvo respuesta desde Presidencia

Un tema muy importante que hay q solucionar. pic.twitter.com/C6yJZwKogK — Evolución Médica (@MedicaEvolucion) February 5, 2023

