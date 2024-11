Médicos denuncian falta de psiquiatras en el Vilardebó: más de 60 pacientes no tienen

Locales

Montevideo Portal

Un grupo de médicos reclamó a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) la faltante de psiquiatras tanto de sala como de emergencia en el Hospital Vilardebó.

En total son unas 25 personas (20 psiquiatras y cinco médicos generales) que reclaman al respecto, según supo Montevideo Portal con base en distintas fuentes médicas que prefirieron mantener el anonimato. La situación se debe, explicaron, a “recorte de trabajadores”, ya que se pasó de tener cuatro psiquiatras entre semana a tres, y de tres a dos los fines de semana.

Esto se dio por razones diversas, principalmente renuncias —por no tolerar las condiciones laborales del hospital— o jubilaciones, y los cargos no fueron llenados, señalaron.

Así, la última vez que entraron psiquiatras al centro de salud fue en 2022; en ese llamado ingresaron “unos seis o siete”. No obstante, “ya estaban haciendo horas por patronato, tercerizados”, es decir que “fueron más bien transformaciones” y no una contratación en sí, argumentaron.

Hace un mes hicieron otro llamado que cerró sin que se haya anotado nadie, añadieron.

“Lo urgente es que hay entre 50 y 60 pacientes internados que no tienen psiquiatra que pasen visita, los psiquiatras de sala”, indicó uno de los médicos consultados por Montevideo Portal, que acotó que la situación es “grave”.

Así, apuntaron a que ASSE no se hace cargo del problema al no cubrir las vacantes que debe.

“Mañana domingo de noche no hay nadie; de día hay uno solo. Lunes [18] de noche no hay nadie. Esos son los días que no tienen titular. […] Vos vas y hay un médico de medicina general; él resuelve lo que pueda resolver, pero para las consultas graves no hay”, ilustraron las fuentes.

Montevideo Portal