Médicos del Casmu denuncian que 10 instituciones dieron déficit y no fueron intervenidas

Unos 17 médicos funcionarios y exfuncionarios de la mutualista Casmu le enviaron una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que sostienen que el gobierno tiene “animosidad” contra la institución por haber sido la única intervenida, habiendo otras diez que también dieron déficit.

Edelmiro Chelle, quien trabajó durante 27 años en la institución y fue uno de los que firmó la misiva enviada al mandatario, dijo que esas cifras sobre los balances negativos las dio la propia ministra de Salud, Karina Rando, en el Parlamento.

“Todas las mutualistas están en serias dificultades y la principal mutualista, que es la que tiene más socios del país, se llama ASSE. Tiene un déficit acumulado en solo un año de 821 millones de dólares que deben de salir de Rentas Generales para poder sostenerlo”, indicó Chelle, según reza el comunicado al que accedió Montevideo Portal.

Chelle responsabilizó al Sistema Nacional Integrado de Salud de desencadenar esa mala situación, ya que sostuvo que “tenía grandes fallas” desde que se instauró en 2008.

“En aquel momento yo era integrante de la junta directiva del Casmu. En una reunión en el Ministerio de Salud Pública, donde estábamos los representantes de las mutualistas y estaba presente la ministra de la época, la doctora María Julia Muñoz, se me pidió la opinión en público y yo le dije que había que tener mucho cuidado porque este sistema era muy similar al que se había aprobado en Israel y que duró solamente seis meses”, explicó.

Además, opinó que “parece no estar evaluado” que Uruguay es un país en el que “hay menos nacimientos que fallecimientos” y “evidentemente son las personas de la tercera edad las que habitualmente consumen más y tienen más gastos”.

Sostuvo que este gobierno “perdió una enorme posibilidad” de hacer modificaciones a este Sistema Nacional Integrado de Salud o plantear otro.

En cuanto a Casmu, afirmó que es la tercera mutualista más fuerte del país en cantidad de afiliados e informó que los últimos cuatro balances de la institución fueron positivos.

“Es una mutualista que no solamente invierte en asistencia para sus 180 mil afiliados, sino que además trabaja en educación médica continua y en investigación. No es una mutualista más ni una mutualista común”, indicó.

En tanto, en relación a las declaraciones del próximo subsecretario del MSP, Leonel Briozzo, sobre la necesidad de desplazar a las autoridades de Casmu, Chelle se mostró en desacuerdo y dijo que “está hablando de afuera, sin haber accedido a documentación ni haber tenido en cuenta las leyes y reglamentos”.

“Parece que en los años que ha sido subsecretario de Salud Pública no ha aprendido nada”, aseguró.

Según él, en Casmu no hay ninguna maniobra ilegal porque, en ese caso, desde un principio se hubiera separado a las autoridades y se hubieran presentado ante la Justicia penal tanto las denuncias como las pruebas.

“Eso no ha pasado. Entonces parece que hubo una persecución armada contra el centro de asistencia por parte del Sindicato Médico del Uruguay. Y los que queremos al Casmu no podemos permitir eso, no nos podemos callar”, concluyó.

