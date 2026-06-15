Mediante ADN demostró que su hijo era de otro, pero la Justicia lo “obligó” a ser padre

Un curioso caso de demanda de paternidad “por la negativa” generó curiosidad en las últimas semanas en Brasil.

El episodio se tramitó en un juzgado del estado de Ceará cuando un ciudadano solicitó eliminar del registro civil su nombre como padre de su hijo.

En la solicitud, el hombre argumentó que había descubierto que el niño no era su hijo.

Todo comenzó cuando el niño tenía tres años, y el demandante notó características físicas diferentes a las suyas y comenzó a sospechar que no era el padre. Se sometió a una prueba de ADN, cuyo resultado confirmó la sospecha.

Ante el tribunal, describió que la madre lo había engañado y, a pesar de la información, el Poder Judicial no autorizó la rectificación en el registro civil, bajo el siguiente entendimiento: “la ausencia de un vínculo biológico, por sí sola, no es suficiente para autorizar la anulación del registro civil de nacimiento ni, automáticamente, para eliminar la paternidad allí inscripta, especialmente cuando ya existe una realidad jurídica consolidada”. La sentencia fue dictada por el juez Fábio Medeiros Falcão de Andrade y fue dada a conocer el pasado 1º de junio, según informó el medio especializado Diário de Justiça.

En su demanda, el hombre describió que mantenía una relación sentimental con la madre del niño y que, tras su separación, ella le informó que estaba embarazada y afirmó que él era el padre.



Cuando nació el bebé, registró la paternidad, comenzó a proporcionar manutención económica y declaró que estaba presente en la vida diaria del niño para velar por su bienestar.

Sin embargo, cuando el niño cumplió 3 años, notó que no había parecido físico entre ellos y se sometió a una prueba de ADN, cuyo informe demostró que no era el padre biológico.

En el proceso judicial, afirma haber confrontado a la mujer, quien, supuestamente confirmó que desconocía que él fuera el padre biológico. Alegó que fue manipulado y engañado al registrar el nacimiento del niño, creyendo que había sido "elegido" para asumir la paternidad porque en ese momento gozaba de una situación económica más estable que las otras parejas de la madre.



También mencionó que la situación le causó diversas situaciones embarazosas frente a familiares y amigos, que lo convirtieron en sujeto de burla.



"Aunque existían sentimientos entre el autor y el menor, la madre nunca permitió que se desarrollara una relación más profunda entre ellos, precisamente por temor a que se descubriera la verdad, afirmando que, debido a los impedimentos impuestos por la madre del niño, nunca logró establecer un vínculo afectivo con el menor", según consta en los registros. En vista de todo ello, solicitó el derecho a negar la paternidad y la consiguiente rectificación del registro civil.



La mujer, en su defensa, declaró que el demandante inscribió voluntariamente al niño con su nombre, sin error alguno, coacción ni inducción.

Respecto a la relación del autor con el menor, se describió que se trataban como padre e hijo, e incluso se afirmó que el menor llamaba al autor "papá" y pasaba los fines de semana en su casa. "Con la interposición de esta demanda, el autor rompió completamente el vínculo con el menor, dejándolo confundido. Incluso está recibiendo tratamiento psicológico para comprender mejor el abandono emocional sufrido por parte de su padre. La paternidad socioafectiva es innegable, por lo que no existen motivos para excluir la paternidad del autor con respecto al demandado", afirma la defensa.

El caso se está tramitando en el Segundo Juzgado Civil del Distrito de Eusébio, y al juzgar la demanda, el magistrado no aceptó la petición del demandante.

Mencionó que, si bien las pruebas confirman que el autor no es el padre biológico del menor, la ausencia de un vínculo biológico no es suficiente para autorizar la anulación del registro civil de nacimiento ni para negar automáticamente la paternidad.

“Existe un entendimiento consolidado dentro del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de que la verdad biológica no prevalece automáticamente sobre la realidad socioafectiva registrada, requiriendo, para la anulación de la filiación, una demostración fehaciente de un defecto de consentimiento en el acto de inscripción (error, fraude, coacción, falsedad) y, acumulativamente, la ausencia de un vínculo afectivo consolidado entre las partes”. El juez también mencionó en la decisión que el Código Civil (artículo 1.604) estipula que “nadie puede reclamar un estado contrario al que resulta de la inscripción de nacimiento, a menos que se demuestre error o falsedad en la inscripción”.

Dado que no hubo coacción ni error en el registro, se confirmó la paternidad.

"Si bien teóricamente es posible anular una maternidad/paternidad registrada que contradiga la verdad biológica, tal medida es excepcional y está condicionada a la demostración simultánea de un defecto de consentimiento en el acta de registro y a la ausencia de un vínculo socioafectivo, requisitos que no se dan en el caso que nos ocupa", se lee en el documento.