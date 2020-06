Locales

Maya Cikurel no será extraditada: jueza entendió que el pedido “carece de legitimidad”

El fiscal del caso dijo que la jueza entendió que el pedido debió haberse formulado a través del Poder Judicial y no a través de Fiscalía.

No se va

Maya Cikurel, la mujer uruguaya investigada por presuntos delitos en la causa Odebrecht, recibió su sentencia final sobre la extradición a Panamá este lunes, según se resolvió en una audiencia de la que participaron el fiscal del caso, Ricardo Lackner, y la jueza María Mainard.

La pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, supo este lunes que no deberá viajar a Panamá para enfrentar a la Justicia de ese país porque la juez Mainard entendió que el pedido no era legítimo ya que debía haberse formulado por medio del Poder Judicial panameño y no a través de Fiscalía, según dijo el fiscal Lackner a Radio Universal y confirmaron fuentes del Poder Judicial a Montevideo Portal.

En concreto, las fuentes explicaron que la jueza "no hizo lugar al pedido de extradición" porque entendió que el pedido "carece de legitimación la autoridad que pidió la extradición", es decir, el pedido lo debió hacer el Poder Judicial de Panamá y no la Fiscalía.

Diez días atrás, una resolución marcó también que se levantara la prisión domiciliaria que regía para ella, ya que se entiende que no hay riesgo de fuga del país por parte de Cikurel. Sí debió entregar su pasaporte y presentarse una vez por semana ante la Policía.

La mujer permanecía en prisión domiciliaria desde el pasado 19 de febrero, cuando fue detenida porque pesaba sobre ella una solicitud de extradición desde Panamá, país que la investiga por ser parte de la trama de Odebrecht, la constructora brasileña acusada por corrupción en varios países.

Ahora, la Fiscalía tiene quince días para presentar la apelación. El fiscal Lackner dijo en conferencia de prensa que la fiscal sólo se pronunció sobre la primera objeción y no de las demás que incluso eran más interesantes.